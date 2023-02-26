Салливан: Китай должен сам решить, помогать ли РФ в конфликте на Украине
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Китаю самостоятельно необходимо принять решение о том, помогать РФ с учетом «реальных издержек», сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Он подчеркнул, что Пекину нужно принять это решение, «но если он пойдет этой дорогой, то придет к реальным издержкам для Китая», информирует РИА «Новости».
Напомним, Китай не осудил спецоперацию РФ на Украине, поэтому у НАТО нет доверия к Пекину, заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Таллине, комментируя план КНР по урегулированию кризиса.
Ранее МИД Китая опубликовал план мирного урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов, он предусматривает прекращение боевых действий и мирные переговоры.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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