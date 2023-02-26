Завершилась образовательная программа для наставников победителей конкурса «Большая перемена»

В Крыму прошла специальная Образовательная программа для педагогов-наставников победителей третьего сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

«Образовательная программа была очень интересной и познавательной. Мне понравился процесс обмена опытом между коллегами. Было очень интересно благодаря тому, что последние восемь лет я работаю за рубежом, а в этом есть свои нюансы. Я смогла узнать и подчеркнуть для себя много нового об организации работы в России. Нам удалось подписать соглашение об открытии клуба «Большой перемены» на территории республики Армения. Надеюсь, мы будем развиваться в этом направлении. У нас есть талантливые дети, которые хотят участвовать в конкурсе и работать дальше. Также я очень надеюсь, что в будущем благодаря «Большой перемене» смогу становиться лучше, как личность, приобретая новые для себя навыки и качества», – поделилась директор школы из Республики Армении Евгения Гураль, ее слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В рамках программы более 500 учителей из разных регионов страны смогли стать слушателями образовательной программы, принять участие в тренингах по командообразованию, мотивационных и практических встречах с лидерами мнений. Участники образовательной программы смогли обсудить направления развития педагогического сообщества «Большой перемены» с Первым заместителем Руководителя Администрации Президента Сергеем Кириенко, Председателем комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ольгой Казаковой, Министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым, Председателем Правления Общероссийского общественно-государственного движение детей и молодежи «Движение первых» Григорием Гуровым, Генеральным директором АНО «Большая перемена» Наталией Мандровой и другими.

«Я впервые принимаю участие в программе, на которой собирается огромное сообщество педагогов, заинтересованных не только в развитии своих учеников, но и в саморазвитии. Мне, как преподавателю молодого поколения, было интересно наполнение образовательной программы. Спикеры давали комментарии на вопросы, о которых я даже не задумывалась. Помимо этого было много интересного общения с коллегами. Для меня важно наставничество не только тем, что я являюсь наставником у ребят, но и возможностью помочь им достичь какого-то результата. Я с уверенность могу сказать, что «Большая перемена» растит поколение, которое самостоятельно может решать каким будет будущее», – рассказала педагог дополнительного образования из Томской области Есения Рузанова.

Образовательная программа «Большой перемены» для педагогов-наставников победителей третьего сезона конкурса прошла в Крыму на площадке санаторно-курортного комплекса Mriya Resort & SPA. Благодаря совместной акции конкурса «Большая перемена» и Почты Крыма любой желающий мог отправить письмо домой совершенно бесплатно.

Программа подготовлена при участии партнеров проекта «Большая перемена» и проходит в два потока. В онлайн и офлайн-форматах встречи с педагогами проводят представители ПАО «Сбербанк», ОАО «Российские железные дороги», Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

Конкурс входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей» и проводится при поддержке Министерства просвещения РФ. «Большая перемена» является соучредителем Российского движения детей и молодежи «Движение Первых».

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