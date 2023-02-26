 

Зеленский встретился в Киеве с главой МИД Саудовской Аравии

26.02.2023, 18:25, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что встретился в Киеве с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом.

Зеленский уточнил, что это первый официальный визит главы МИД Королевства на Украину со времени установления дипломатических отношений. Также украинский президент выразил надежду на то, что визит придаст новый импульс для дальнейшей активизации взаимовыгодного диалога между двумя государствами, информирует РИА «Новости».

Во вторник премьер-министр Италии Джорджа Мелони приехала в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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