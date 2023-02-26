SVT – пособий не хватает — в Швеции украинские беженцы просят еду в благотворительных организациях

Украинские беженцы в Швеции не могут позволить себе еду на мизерные пособия и вынуждены обращаться за продовольствием в благотворительные организации, передаёт SVT. Тем не менее представители Красного Креста сообщают, что не смогут кормить вынужденных переселенцев на постоянной основе. Как сообщается, тысячи трудоспособных украинцев не могут устроиться на работу по причине незнания шведского языка.



AP

Около 40 тыс. беженцев c Украины живут в Швеции, и сотни из них по всей стране не могут позволить себе еду, поэтому им приходится обращаться за помощью в Красный Крест. Кроме того, более 12 тыс. украинцев трудоспособного возраста живут на ежедневном пособии.

«Очень трудно отказывать сыну, когда он просит яблоко», — рассказала 27-летняя украинская беженка Александра Еременко. В Швеции украинка не может найти себе работу, поэтому она каждый день вынуждена искать еду для себя и ребёнка. Эта ситуация встревожила шведские благотворительные организации, муниципалитеты и религиозные группы, передаёт SVT.

По словам ответственного по вопросам интеграции в административном совете Кроноберга Эвы Йонссон, у украинских беженцев нет доступа к базовой потребности быть накормленным. «Это похоже на параллельное общество, где приходится выживать за счёт системы, которая изначально должна была быть временной», — сетует чиновник журналистам телеканала SVT.

Причины такого выживания заключаются в том, что беженцам трудно найти работу в Швеции, так как они не владеют шведским языком, а мизерного ежедневного пособия не хватает. Так, пособие для одного взрослого составляет 71 шведскую крону (500 руб. — ИноТВ) в день, которого не хватает на самые основные нужды, поэтому многие приходят в церковь.

Католическая благотворительная организация «Каритас» оказывает поддержку около 600 украинским беженцам в Стокгольме, которые нуждаются в помощи. Они рассказывают о крайне тяжёлых условиях, когда в Стокгольме 400—500 украинцев приходят в Красный Крест, чтобы получить вещи, а в Векшё за такой помощью обращаются около 200 человек.

«Мы помогаем, чтобы никто не голодал, но Красный Крест в долгосрочной перспективе не может быть гарантом основных потребностей этой группы беженцев», — резюмирует SVT словами координатора благотворительной организации Магнуса Андерссона.