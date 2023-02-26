 

Президент Чехии предположил, что Украине придется уступить территории России

26.02.2023, 16:55, Новости дня
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Президент Чехии Петр Павел в интервью изданию «Суспильне» рассказал, что допусткает исход событий, когда Украине придется пойти на территориальные уступки РФ для заключения мирного соглашения.

По его словам, необходимо быть готовыми к разным сценариям, например, к более длительному конфликту. «Некоторые сценарии могут заключаться в том, что Украина – не только люди, но и политическое руководство, осознают, что выгоды от возвращения всей территории обойдутся слишком неподъемной ценой, например, в виде человеческих жизней», – цитирует его РИА «Новости».

Павел уточнил, что не предлагает Киеву идти на уступки.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский сможет побывать в Крыму только при одном обстоятельстве – на подписании капитуляции украинской стороны.

В пятницу Владимир Зеленский заявил, что Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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