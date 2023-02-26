Спикер парламента Молдавии Гроссу заявил, что Кишинев не будет обсуждать вопрос вступления в НАТО

Молдавия не планирует обсуждать проблему вступления в НАТО, хотя военные в Приднестровье оснащены оружием лучше, чем национальная армия республики, сообщил спикер парламента и глава правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу.

«Если говорить откровенно, хотим ли мы этого, ставится ли проблема вступления Молдавии в НАТО, то скажу, что этой проблемы нет. Это, чтобы опровергнуть все спекуляции и всю истерию. Лицемерие в том, что сепаратистские власти на левом берегу Днестра гораздо лучше оснащены, чем национальная армия», – отметил Гросу в эфире телеканала Prime, передает РИА «Новости».

По его словам, у Приднестровья есть возможность использовать оружие со складов в Колбасне.

18 февраля глава правительства страны Дорин Речан заявил, что нейтралитет «не может защитить, когда на тебя нападают», вопрос о вступлении в НАТО Молдавии нужно решать всем обществом.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что жители Молдавии сами должны решить вопрос необходимости отказа страны от нейтрального статуса, идет большая дискуссия о способности республики самостоятельно себя защитить.

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