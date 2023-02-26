Финская Nokia рассказала о новой стратегии и логотипе

Финская телекоммуникационная корпорация Nokia объявила о новой стратегии и представила новый логотип, сообщили в компании.

Президент Nokia Пекка Лундмарк заявил, что компания видит потенциал цифровых технологий для преобразования бизнеса, промышленности и общества с возможностью значительного повышения производительности, устойчивости и доступности, передает РИА «Новости».

«Сегодня мы делимся нашей обновленной стратегией компании и технологий с упором на раскрытие потенциала сетей – создание будущего, в котором сети встречаются с облаком», – приводится в сообщении его слова.

Также компания обновила свой логотип. Новый логотип состоит из пяти различных форм, образующих слово Nokia, а знаковый синий цвет старого логотипа был заменен на диапазон цветов в зависимости от использования логотипа.

В компании уточнили, что новый логотип компании символизирует энергичную, динамичную и современную Nokia, демонстрируя ее ценности и предназначение. Он был разработан как символ сотрудничества, которое, по мнению Nokia, имеет решающее значение для реализации потенциала сетей: раскрытия преимуществ в области устойчивости, производительности и доступности, указали в пресс-службе.

В августе стало известно, что Nokia окончательно прекратит деятельность на территории России.

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