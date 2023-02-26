 

Финская Nokia рассказала о новой стратегии и логотипе

26.02.2023, 16:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Финская телекоммуникационная корпорация Nokia объявила о новой стратегии и представила новый логотип, сообщили в компании.

Президент Nokia Пекка Лундмарк заявил, что компания видит потенциал цифровых технологий для преобразования бизнеса, промышленности и общества с возможностью значительного повышения производительности, устойчивости и доступности, передает РИА «Новости».

«Сегодня мы делимся нашей обновленной стратегией компании и технологий с упором на раскрытие потенциала сетей – создание будущего, в котором сети встречаются с облаком», – приводится в сообщении его слова.

Также компания обновила свой логотип. Новый логотип состоит из пяти различных форм, образующих слово Nokia, а знаковый синий цвет старого логотипа был заменен на диапазон цветов в зависимости от использования логотипа.

В компании уточнили, что новый логотип компании символизирует энергичную, динамичную и современную Nokia, демонстрируя ее ценности и предназначение. Он был разработан как символ сотрудничества, которое, по мнению Nokia, имеет решающее значение для реализации потенциала сетей: раскрытия преимуществ в области устойчивости, производительности и доступности, указали в пресс-службе.

В августе стало известно, что Nokia окончательно прекратит деятельность на территории России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.12.20 / Вильнюс попросил ЕС защитить литовских судей от России

11.06.21 / На рынках Уханя продавались десятки видов животных-переносчиков опасных для человека вирусов

20.07.20 / В Москве за сутки умерли 17 пациентов с коронавирусом

24.11.20 / “Украинское наследие усугубилось”. Поклонская рассказала о состоянии крымских больниц

22.07.20 / Гончарук рассказал, как советовался с Богданом по поводу своей отставки

17.01.22 / СМИ: В обледенении Airbus 321 компании S7 виноваты летчики и техники

27.08.20 / На МКС снят режим изоляции

28.07.20 / МИД отреагировал на блокировку «Царьграда» на YouTube

17.02.21 / Габон зарегистрировал «Спутник V»

08.09.21 / Мать вызвала скорую на пятый день. Подробности отравления детей грибами в Винницкой области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика