Зря скромничает – Личное мнение

Тиматева мать Яковлевна поделилась сомнениями в том, что она мудрая, но быстро их все сама же и развеяла.

Да какие могут быть вообще сомнения? Конечно, мудрая!



Фото: Соцсети

«Меня просят дать советы по воспитанию.

Я благодарна вам за интерес, но, ребята, на самом деле мой опыт ограничивается двумя взрослыми сыновьями и всё)))

Довольна ли я результатом? Конечно не на 100%»

Не на сто процентов? Серьёзно?

Впрочем, Яковлевна зря скромничает. Уж Тимурку она воспитала так, что всем на зависть!

«Под железным панцирем “Киборга”, скрывается сердце. Увидеть это доступно немногим, но те, кому, позволено- влюбляются навсегда», — рассказала о результате Яковлевна.

Никто и не сомневался, что всё именно так. Это только на первый взгляд Тимати неприступен. А вот Шишковой открылся. Открылся Решетовой. И Вале открылся. Все влюбились навсегда, потому что увидели сердце.

Единственное, что не совсем понятно, кем это было позволено? Кто тот человек, который решает — показывать сердце или нет?

Кто говорит: так, Тимурка, этой открывать сердце я не позволю. Открой лучше той и показывает — кому.

Люди не зря просят дать советы по воспитанию. Ведь действительно Тимурка — мамина радость.

Думаю, мудрая Яковлевна должна написать книгу о воспитании. Нет, ну а чего? Многим может помочь.

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