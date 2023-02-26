В 2024 году Samsung выпустит шесть складных телефонов

Samsung планирует выпустить больше флагманских телефонов в 2024 году. Она также намерена расширить ассортимент гибких смартфонов. Эту информацию собрал инсайдер RGcloudS.

Источник утверждает, что в следующем году южнокорейская компания представит шесть складных устройств. Это будут обновленные Galaxy Z Flip Ultra и Z Fold Ultra, а также новые Galaxy Z Flex и Z Flip Ultra.Инсайдеры утверждают, что Z Fold Ultra будут оснащены дисплеями от Samsung с разрешением 4K. Стандартные версии Z Fold Ultra будут поставляться с экранами от BOE с разрешением QHD. Телефоны Z Flip будут оснащены дисплеями с разрешением 2K от Samsung и панелями Full HD от BOE.Galaxy Z Flex, новый складной смартфон, будет иметь складную конструкцию, которая может складываться в 2 местах. Galaxy Z Tab – складной планшет. Подробности пока не разглашаются.

Источник также утверждает, что Samsung выпустит телефон среднего класса под названием Galaxy K и откажется от флагманского Galaxy S24+ в следующем году.