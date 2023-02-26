 

Количество столкнувшихся на трассе М-11 машин увеличилось до 32

26.02.2023, 15:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В ДТП в Новгородской области попали 25 легковых машин и 7 грузовиков, организованы пункты обогрева для водителей, информирует оператор платных автодорог.

Как уточнили в ООО «Объединенные системы сбора платы», из-за сложных метеорологических условий в ДТП на М-11 попало 25 легковых машин и 7 грузовых автомобилей, один из грузовиков вез битум, который растекся по дороге, передает РИА «Новости».

На месте работают служба аварийных комиссаров ОССП, служба эвакуации, МЧС, правоохранительные органы.

Как информирует Автодор, организован съезд на дорогу М-10 на 330 километре по направлению в Санкт-Петербург и на 545 километре по направлению в Москву.

Как информирует пресс-служба правительства региона, сильный снегопад в Новгородской области будет идти до конца воскресенья.

Как сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, дорожники будут трудиться круглосуточно.

Пресс-служба правительства региона сообщила также, в условиях продолжающегося снегопада на региональные дороги выведено более 200 единиц спецтехники.

Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константин Куранов, техника в первую очередь направляется для очистки маршрутов с интенсивным движением, социально значимых автомобильных дорог, а также дорог, по которым проходят рейсовые маршруты.

Ранее в региональном ГИБДД сообщили, что массовая авария с участием десяти автомобилей, в числе которых два грузовика, произошла на федеральной трассе М-11 в Новгородской области.

Напомним, в ООО «Объединенные системы сбора платы» сообщили, что количество пострадавших в воскресенье в массовой аварии на федеральной трассе М-11 в Новгородской области выросло до 12, один человек погиб.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.11.20 / Эксперт назвал оптимальный срок удаления соцсетями запрещенного контента

20.02.21 / МВД разработало порядок доставления пьяных граждан в медвытрезвители

07.06.21 / В США одобрили лекарство от болезни Альцгеймера. Это первый новый препарат за почти 20 лет

02.09.20 / Турция собралась разрешить испытания вакцины «Спутник V»

08.10.21 / В прокуратуре назвали предварительную причину смерти Полякова

12.05.21 / В Ивано-Франковске взорвался автомобиль. По нему могли выстрелить из гранатомета

13.08.21 / Жертвой стрельбы в Плимуте стала трехлетняя девочка

19.09.21 / Тихановская сказала, как нужно строить отношения с Россией

29.06.21 / Назначена новый гендиректор «РОСИЗО»

05.09.20 / Замгоссекретаря США обсудил с послом РФ ситуацию с Навальным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика