Количество столкнувшихся на трассе М-11 машин увеличилось до 32

В ДТП в Новгородской области попали 25 легковых машин и 7 грузовиков, организованы пункты обогрева для водителей, информирует оператор платных автодорог.

Как уточнили в ООО «Объединенные системы сбора платы», из-за сложных метеорологических условий в ДТП на М-11 попало 25 легковых машин и 7 грузовых автомобилей, один из грузовиков вез битум, который растекся по дороге, передает РИА «Новости».

На месте работают служба аварийных комиссаров ОССП, служба эвакуации, МЧС, правоохранительные органы.

Как информирует Автодор, организован съезд на дорогу М-10 на 330 километре по направлению в Санкт-Петербург и на 545 километре по направлению в Москву.

Как информирует пресс-служба правительства региона, сильный снегопад в Новгородской области будет идти до конца воскресенья.

Как сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, дорожники будут трудиться круглосуточно.

Пресс-служба правительства региона сообщила также, в условиях продолжающегося снегопада на региональные дороги выведено более 200 единиц спецтехники.

Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константин Куранов, техника в первую очередь направляется для очистки маршрутов с интенсивным движением, социально значимых автомобильных дорог, а также дорог, по которым проходят рейсовые маршруты.

Ранее в региональном ГИБДД сообщили, что массовая авария с участием десяти автомобилей, в числе которых два грузовика, произошла на федеральной трассе М-11 в Новгородской области.

Напомним, в ООО «Объединенные системы сбора платы» сообщили, что количество пострадавших в воскресенье в массовой аварии на федеральной трассе М-11 в Новгородской области выросло до 12, один человек погиб.

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