 

В Берлине убрали российские цветы у подбитого российского танка

26.02.2023, 15:24, Новости дня
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В Берлине вандалы растоптали и унесли все цветы с выставленного российского танка, к которому принесли сотни цветов в память о погибшем танковом экипаже, при этом полиция им не мешала, сообщают СМИ.

Как информирует РИА «Новости», проукраинские активисты сбросили с выставленного в Берлине российского танка все цветы, которые туда принесли нлюди, чтобы почтить погибших в нем танкистов и в знак стремления к миру.

Правоохранители отвели в сторону некоторых самых агрессивных активистов, но не мешали другим уничтожать цветы.

Напомним, сторонники киевского режима поставили подбитый российский танк у посольства РФ в Берлине. Участники митинга против эскалации конфликта и за мирные переговоры стали возлагать к танку цветы и в итоге просто засыпали его ими.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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