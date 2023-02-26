В Берлине убрали российские цветы у подбитого российского танка

В Берлине вандалы растоптали и унесли все цветы с выставленного российского танка, к которому принесли сотни цветов в память о погибшем танковом экипаже, при этом полиция им не мешала, сообщают СМИ.

Как информирует РИА «Новости», проукраинские активисты сбросили с выставленного в Берлине российского танка все цветы, которые туда принесли нлюди, чтобы почтить погибших в нем танкистов и в знак стремления к миру.

Правоохранители отвели в сторону некоторых самых агрессивных активистов, но не мешали другим уничтожать цветы.

Напомним, сторонники киевского режима поставили подбитый российский танк у посольства РФ в Берлине. Участники митинга против эскалации конфликта и за мирные переговоры стали возлагать к танку цветы и в итоге просто засыпали его ими.

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