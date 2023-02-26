 

СК возбудил уголовное дело после гибели трехлетнего ребенка при пожаре на Сахалине

26.02.2023, 15:24, Новости дня
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Следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка при возгорании квартиры на Сахалине, сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

В сообщении говорится, что Корсаковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области по факту обнаружения при тушении возгорания в одной из квартир в селе Соловьевка тела трехлетнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), передает РИА «Новости».

По информации ведомства, по уголовному делу проводятся следственные действия, назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы для установления причины смерти ребенка и возникновения пожара.

Ранее уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Нижнем Новгороде после гибели двух взрослых и двух детей от отравления угарным газом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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