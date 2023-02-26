Обозреватель CNN – Финляндия готова «бросить старого друга» Швецию ради вступления в НАТО

Финляндия допускает, что может войти в Североатлантический альянс без Швеции, несмотря на давнюю дружбу, если Турция не одобрит вступление Стокгольма, пишет

обозреватель CNN Мария Хейнонен. Впрочем, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не теряет надежды, что Стокгольм и Хельсинки одновременно станут членами альянса.



АР

Финляндию и Швецию традиционно связывает больше, чем просто соседские отношения. Как пишет обозреватель CNN Мария Хейнонен, страны объединены веками общей истории. Части Финляндии в течение 500 лет находились под властью Шведского королевства. И наряду с финским шведский язык является одним из двух официальных языков в Финляндии, большинство финнов говорят на нём вполне неплохо.

В последние десятилетия Стокгольм и Хельсинки также были военными союзниками. Фактически Швеция является ближайшим партнёром Финляндии в области обороны. Страны сотрудничают в этой сфере с 1990-х годов. Столь тесное военное сотрудничество является одной из причин, почему, когда многие другие страны Северной и Восточной Европы решили вступить в НАТО, Хельсинки и Стокгольм предпочли остаться вне организации, полагая, что их потребности в обороне удовлетворены.

Финляндия также была довольна своей обороной и считала Россию «миролюбивым торговым партнёром», который не представляет угрозы для её национальной безопасности.

Однако, отмечает Хейнонен, с началом российской спецоперации на Украине всё изменилось. Сейчас Финляндия и Швеция считают, что действительно окажутся в безопасности, лишь вступив в Североатлантический альянс с его коллективной обороной. В июне страны одновременно подали заявки на вступление в НАТО, чтобы «показать, что сходятся в оценке российской угрозы». Они предполагали, что процесс вступления будет быстрым. Но всё пошло не по плану — почти с самого начала Хельсинки и Стокгольм столкнулись с рядом препятствий.

Свои сомнения высказали два из 30 членов НАТО — Венгрия и Турция. И если Будапешт, как пишет обозреватель, скорее уступит, то с Анкарой дело обстоит немного сложнее. Турция хочет, чтобы Финляндия и Швеция заняли более жёсткую позицию по отношению к членам Рабочей партии Курдистана. А сожжение Корана протестующими во время демонстраций у посольства Турции в Стокгольме стало последней каплей для президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Анкара готова дать согласие на вступление Финляндии, но намерена не допустить членства в НАТО Швеции.

Это ставит перед Хельсинки острый вопрос: неужели их пути со Стокгольмом разойдутся, когда дело доходит до обеспечения столь желанного места в военном альянсе НАТО. Последние несколько месяцев эту тему открыто обсуждают финские политики и рядовые граждане.

В феврале премьер-министр Финляндии Санна Марин сказала на пресс-конференции в Стокгольме, что страны вступят в НАТО «рука об руку». Однако, по мнению Хейнонен, это можно трактовать по-разному. «В той мере, в какой это зависит от нас, мы будем идти рука об руку, но ратификация находится в руках Турции, и мы ничего не можем с этим поделать», — на этой неделе отметил президент Финляндии Саули Ниинистё.

Опрос, проведённый в феврале Taloustutkimus, показал, что большинство финнов — 53% — считают, что страна может войти в НАТО раньше Швеции. 47% полагают, что страны должны вступить одновременно.

Как в своей статье для CNN пишет Хейнонен, в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал агентству Reuters о прогрессе в переговорах с Турцией по вопросу членства Швеции. Генсек добавил, что Турция, Финляндия и Швеция проведут встречу в штаб-квартире альянса в марте «для решения проблем» при вступлении в альянс. Таким образом, придётся ли Финляндии «бросить старого друга», похоже, определится на ближайших саммитах НАТО.