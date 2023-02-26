Скандалы: «Больше свободы для творчества»: Пригожин объяснил, почему в ЧВК «Вагнер» много бывших военнослужащих

Военкор Сергей Среда опубликовал вторую часть большого интервью с создателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным

На этот раз беседа затронула тему коммуникации с военнослужащими регулярной армии РФ. «Конечно же, взаимодействие с военными у нас есть. Не буду раскрывать все детали, но парни, которые находятся на земле — рядовой состав, лейтенанты, сержанты, полковники, большая часть генералов, мы все друг к другу относимся с уважением. И они к нам, и мы к ним», — отметил предприниматель.

Пригожин рассказал, что от части этому способствует нахождение в рядах ЧВК «Вагнер» огромного количества бывших военных. По словам бизнесмена, они стали «музыкантами», потому что искали «большей свободы для творчества», больше возможностей для самореализации.

«Всем понятно, что по определенным причинам армия не всегда дает такую возможность. Потому что воинская дисциплина, иногда излишние уровни подчиненности. Поэтому огромное количество ребят, которые ушли из армии, работают у нас, работают хорошо, общаются со своими коллегами. В общем, контакты на всех уровнях, практически на всех уровнях, на сегодняшний день они налажены», — подытожил Евгений Пригожин.

Одной из главных тем первой части большой беседы с основателем ЧВК «Вагнер» стала необходимость свободного доступа военных корреспондентов к происходящему на фронте. По мнению бизнесмена, военкоров надо пускать абсолютно везде.

Сергей Среда рассказал , что разговор с предпринимателем занял больше часа, а ответы получились откровенными. Военкор также анонсировал, что по просьбе Евгения Пригожина интервью будет публиковаться частями: «Как он сказал, всему свое время».

Кирилл Куликов