Русские блины вызвали раскол среди либеральной эмиграции
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Либеральные эмигранты начали активную дискуссию о том, стоит ли соблюдать русские традиции, например печь блины на Масленицу, на фоне конфликта на Украине.
Журналистка Ксения Ларина написала в своем Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), что у нее нет никакой тяги к блинам. «Раньше в иные году, для меня Масленица была любовью и традицией. Мы пекли блины, мы встречались с друзьями. Даже когда мы уехали – я пекла блины во время карнавала (тут все совпадает). Сейчас любое напоминание о русских традициях вызывает крик», – добавила она.
В комментариях к этому посту журналисты начали спорить, можно ли печь и есть блины на Масленицу на фоне конфликта на Украине.
«Я уже два раза жрал… стыдно было, конечно, но вкусно. Кроме того, знающие люди говорят, что под украинскую водку можно», – прокомментировал пост Лариной журналист Александр Рыклин.
«Покажите крик, который вам вызывается? Норвежский, надеюсь», – написал российский журналист Павел Лобков.
Лобков также спросил у Лариной, «не может же так быть, что вы оставили Россию навсегда, как сказал вам голос Анны Андреевны Ахматовой?»
Российская журналистка, блогер Божена Рынска обратилась к Лариной, отметив, что «блины – это скрепы». «Но не с советским строем, а с нашими прабабушками, с нашим строем. Несмотря на советскую власть, моя прабабушка пекла блины на каждую Масленицу. И куличи на каждую Пасху. И украинцы пекут блины. Это связь с дореволюционным укладом», – добавила блогер.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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