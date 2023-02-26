 

Шойгу объяснил, насколько далеко придется отодвигать угрозу от границ России

26.02.2023, 14:05, Новости дня
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Решение о том, насколько придется отодвигать угрозу от границ России, зависит от того, какое оружие будет поставлено Киеву, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Это зависит от того оружия, которое будет выдано (Киеву Западом)», – цитирует его РИА «Новости».

Ранее президент РФ Владимир Путин в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что чем более дальнобойные боеприпасы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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