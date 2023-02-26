 

Нарышкин: Решение о приостановке участия России в ДСНВ стало неожиданностью для Запада

26.02.2023, 14:05, Новости дня
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Решение о приостановке участия РФ в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) оказалось неожиданностью для Запада, но это абсолютно логичный и правильный шаг, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

По его словам, для западных стран это решение стало неожиданностью, но приостановление участия России в ДСНВ было абсолютно логичным, твердым и правильным решением, передает ТАСС.

Напомним, во вторник президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия намерена приостановить свое участие в ДСНВ. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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