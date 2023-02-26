 

“Потеряли себя и Родину”: уверенная в победе России Борзова припечатала уехавших звезд

26.02.2023, 13:46, Разное
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После событий 24 февраля 2022 года многие звезды покинули родные палестины. Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом улетела на Землю Обетованную. Чулпан Хаматова живет теперь в Латвии. Татьяна Лазарева эмигрировала в Испанию. Уроженка Литвы Ингеборга Дапкунайте с сыном обитает в Бельгии. Рената Литвинова и Земфира обосновались во Франции.

Актриса Елена Борзова об уехавших коллегах говорит просто: “Мне их жалко!” По ее словам, это люди, “потерявшие себя и Родину”. “Это две, но очень существенные потери”, – замечает знаменитая актриса.

“Как у них сложится дальнейшая жизнь? К каким выводам и оценкам они придут через два-три года?” – задает Борзова риторические вопросы.

И всем, кто не предал Отечество, она советует: “Нам, сам главное, не терять свою уверенность в победе! Созидать будущее своей страны!”

Елена Борзова стала участницей Первого Открытого российского фестиваля отечественного кино “Черноречье Фест”, который организован при поддержке Правительства Нижегородской области и администрации города Дзержинска, а также в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа “Формула хороших дел”. Ее мастер-классы по актерскому мастерству произвели фурор.


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