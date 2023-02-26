«Простите нас за них»: русские националисты узнали о квир-параде драг-юзеров в Тбилиси и решили отстроить грузинский рынок в Москве

В Москве националисты сразу из нескольких организаций объединились, чтобы помочь грузинской диаспоре отстроить рынок неподалёку от станции метро Павелецкая. В 2017 году именно националистические активисты разгромили торговые ряды в этом месте.

«Разворот» на 180 градусов произошёл после того как в Тбилиси прошёл так называемый квир-парад драг-юзеров. Его участники декламировали лозунги в поддержку промискуитета, мультигендерной парадигмы и употребления наркотиков. Большинство из них были эмигрантами из России.

«У нас с грузинской диаспорой много вопросов друг к другу и много взаимных претензий, но сейчас это не так важно, – говорит лидер движения «Русская слобода» Аркадий Бонченко. – Получается, что участники этого шабаша – наши соотечественники. Получается, что мы виноваты перед грузинским народом, который сейчас страдает от них. Простите нас за них».

В качестве жеста раскаяния националисты приняли решение помочь отстроить рынок, а московские миграционные органы в свою очередь с пониманием будут относиться к грузинам, которые теперь не хотят возвращаться в свою страну. Лица с гражданством Грузии, у которых истекает срок разрешённого пребывания, смогут многократно продлевать его до стабилизации ситуации в Тбилиси.

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