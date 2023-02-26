Посол Уругвая объявил о планах по увеличению экспорта рыбы

Посол Уругвая в Москве Даниэль Кастильос в интервью РИА Новости заявил, что Уругвай изучает возможности увеличения поставок рыбной продукции в Россию.

Для того чтобы Уругвай мог импортировать молочные продукты из России, российский рынок имеет решающее значение. РФ является третьим по величине покупателем уругвайского сыра и первым импортером уругвайского масла. Мы продолжаем изучать новые продукты. Мы заинтересованы в меде, вине и рыбной продукции. Мы считаем, что у нас большой потенциал в области рыбы. У покупателей уже пользуется большим спросом икра из Уругвая, который поставляет ее в Россию. “Поэтому мы хотим, чтобы сюда экспортировалось больше рыбной продукции”, – сказал дипломат.

Андрей Будаев, посол РФ в Уругвае, ранее рассказал РИА Новости, что российский экспорт в Латинскую Америку вырос на 18,5% за последние 11 месяцев, несмотря на западные санкции.