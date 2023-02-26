 

Приложение «МТС Pay» удалили из AppStore и Google Play за поддержку СВО

26.02.2023, 13:20, Новости дня
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Приложение для сервиса бесконтактной оплаты от МТС-банка «МТС Pay» больше не доступно в магазинах мобильных приложений AppStore и Google Play, сообщили СМИ.

Приложение МТС-банка для физлиц пропало из магазинов AppStore и Google Play в субботу, пишет РИА «Новости».

В МТС-банке также прокомментировали введение против них санкций, заявив, что активов в этой стране у банка нет и он продолжает работать в нормальном режиме.

В пятницу МТС-банк попал под санкции Великобритании. Ограничения предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ним физлицам и юрлицам из этих стран.

В начале февраля МТС-банк запустил сервис, который позволяет клиентам бесконтактно расплачиваться за покупки при помощи NFC-наклейки на смартфон. Сервис доступен клиентам других операторов и российских банков. Сервис включает в себя мобильное приложение «MTC Pay», где можно авторизоваться и добавлять карты МИР для оплаты, и внешний NFC-модуль – «Pay Tag», который крепится на чехле телефона или самом устройстве.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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