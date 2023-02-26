 

ГИБДД: Около 10 машин, в том числе грузовики, столкнулись на федеральной трассе под Новгородом

26.02.2023, 13:20, Новости дня
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Массовая авария с участием десяти автомобилей, в числе которых два грузовика, произошла на федеральной трассе М-11 в Новгородской области. Трасса перекрыта в сторону Москвы, движение временно организовано по автодороге М-10, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По сообщению ведомства на 502-м км трассы М-11 сначала столкнулись два грузовика, после чего собралось 10 машин автомобилей, передает ТАСС.

В ГИБДД добавили, что в результате аварии три человека получили травмы, одна женщина погибла, по трассе М-11 временно перекрыто движение в сторону Москвы, с 545-го км организован переезд на трассу М-10.

Ранее на трассе М-7 «Волга» в Ковровском районе Владимирской области столкнулись около 20 машин, пострадали два человека.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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