«Чемпионат»: 47-летняя гимнастка из Узбекистана завоевала бронзу на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

Олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве, трехкратная чемпионка мира узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина завоевала бронзу в опорном прыжке на первом этапе Кубка мира, который проходит в Котбусе (Германия) с 23 по 26 февраля, сообщили СМИ.

Как пишет «Чемпионат», Чусовитина исполнила два прыжка с базовой стоимостью в 4,4 балла. За исполнение первого (цукахара с винтом бланжом) Оксана получила от судей 8,566, общая оценка составила 12,866, второго (переворот бланж с винтом) 8,766 балла, общая оценка составила 13,166.

Напомним, в июле 2021 года олимпийская чемпионка 1992 года Оксана Чусовитина, выступающая сейчас за Узбекистан, сообщила, что завершает свою спортивную карьеру.

—