В офис надеваем с рубашкой, а на свидание – с мягким свитером: стилизуем юбки-слипы для любого случая

Редко в нашем гардеробе найдется вещь, которую можно легко носить на протяжении всего года. Летом точно не наденешь пальто и свитер, а зимой – укороченный топ. Однако юбка-слип является именно тем предметом гардероба, который можно стилизовать совершенно по-разному в зависимости от сезона, и ее можно носить на протяжении всего года.

Такой наряд относится к бельевому стилю и выглядит как подол комбинации. Юбка-слип изготавливается из легкого струящегося материала с небольшим блеском и переливами. Обычно это атлас или же шелк. Если правильно подобрать модель наряда в зависимости от типа фигуры, то можно скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. Этот наряд сейчас в моде.

Вот несколько советов относительно того, как можно красиво стилизовать юбку-слип.

Повседневная носка

Секрет создания повседневного наряда заключается в том, чтобы выбирать вещи, которые как нельзя лучше подчеркнут создаваемый стиль.

Можно надеть свою любимую футболку вместе с юбкой-слипом, сочетая все это с кроссовками. Чтобы сделать наряд еще более восхитительным, можно добавить красивые аксессуары, такие как шляпа или ковбойские сапоги. Футболку можно как заправить, так и завязать сбоку на узел.

Элегантный повседневный образ

Нужно добавить к своему наряду деталь, которая поднимет его на совершенно другой уровень. Это может быть блейзер или обувь на высоких каблуках. Стоит поверх белого топа надеть блейзер и добавить ремень, чтобы создать образ деловой женщины.

Это отличный вариант для делового мероприятия или собеседования. Если на улице холодно, то хорошим вариантом станет сочетание водолазки, блейзера, юбки-слипа и ботинок.

Офисный стиль

Для создания офисного стиля можно сочетать юбку-комбинацию вместе с рубашкой на пуговицах.

Можно добавить к своему наряду другие элементы, например пальто, блейзер, ремень или обувь на каблуках.

Свидание

Юбка-комбинация является идеальным выбором для свидания. Отлично сочетается такой наряд вместе с красивым свитером.

Можно заправить свитер в юбку или же оставить как есть. Чтобы сделать образ романтичным, стоит добавить красивые аксессуары.

Вечеринка

Всего лишь при помощи нескольких элементов можно сделать свой образ более ярким и эффектным. Сочетание кожаной куртки вместе с юбкой-комбинацией выглядит превосходно.

Стоит дополнить наряд футболкой с принтом, массивными армейскими ботинками и черными солнцезащитными очками.

Торжественное мероприятие

Юбка-комбинация идеально подойдет для любого торжественного мероприятия.

С таким нарядом идеально сочетается кардиган или воздушная блуза. Стоит дополнить все это обувью на каблуках и эффектными аксессуарами.