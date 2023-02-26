В кампанию по спасению репутации Столярова подключились Бузова и другие блогеры

К развернувшейся в соцсетях кампании по оправданию блогера-миллионника Алексея Столярова, который назвал поддерживающих спецоперацию россиян «Z-быдлом» и выступал с критикой СВО, подключились в том числе другие известные блогеры. Также СМИ отметили, что под постами Столярова опубликованы сотни комментариев ботов.

Все началось с того, что пользователи заметили лайк Столярова под «антивоенным» постом Юрия Дудя* в Instagram**. Затем в личные сообщения блогеру написала россиянка – она поинтересовалась у Столярова, почему он поддержал «антивоенную» публикацию Дудя*. Тот назвал женщину «Z-быдлом» и предложил ей отправиться на фронт.

Позднее Столяров закрыл свою профиль в Instagram**, призвав подписчиков «не вестись на фотошоп».

Спустя некоторое время пользователи выяснили, что Столяров лайкал почти каждый «антивоенный» пост Дудя*.

Вскоре после этого в Сети стартовала капания по «обелению» Столярова. В частности, к ней подключилось издание MediaLeaks. Журналисты усомнились, что Столяров действительно ставил лайки под публикациями Дудя*, поскольку не смогли обнаружить их на момент написания статьи. Тем не менее появившиеся в социальных сетях скриншоты и видео подтверждают, что блогер все же одобрял соответствующие посты.

К кампании по оправданию блогера также подключились издания, освещающие деятельность Минобороны. Так, Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» назвал диалог россиянки со Столяровым «фейком».

«Обелить» Столярова также попытались бывшая ведущая «Дом-2» Ольга Бузова, продюсер Иван Кудрявцев и другие известные личности.

Алексей Столяров является супргугом дочери министра обороны РФ Сергея Шойгу, Ксении Шойгу. Блогер в текущей ситуации выразил несогласие с политикой государства и собственные антироссийские взгляды, что выглядит странно при таких родственных связях. Как отмечают СМИ, его отношение к ситуации внутри РФ увидели миллионы человек, а развернувшаяся «оправдательная кампания» только ухудшает отношение россиян к блогеру.

*Юрий Дудь – российский журналист, по решению Минюста РФ внесен в реестр иноагентов

**Instagram – соцсеть, принадлежащая компании Meta, в РФ признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории РФ запрещена.