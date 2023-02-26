Эксперт дал советы по покупке электромобиля

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26.02.2023, 12:07, Разное
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Своим мнением с РИА Новости поделился Юрий Урюков, российский эксперт, входящий в инфраструктурный центр НТИ “Автонет” на базе Московского политехнического университета.

Согласно Схеме параллельного импорта, в Россию активно ввозятся аккумуляторные автомобили. Важно понимать, что модели, приобретенные с официальной поставки, не имеют права на полное сервисное и гарантийное обслуживание. Урюков пояснил о том, как можно приобрести “серую” модель, которая может быть не готова к российским зимам.

Эксперт говорит, что модели с большим запасом хода более разумны, если учитывать развивающуюся зарядную инфраструктуру в России. Важно отметить, что 400 км на условных испытательных циклах NEDC или WLTP – а это две большие разницы – могут ввести в заблуждение. Он сказал: “Не обязательно полностью разбираться в инженерных деталях, просто имейте в виду, что предельный пробег без подзарядки, указанный продавцом во втором случае, будет ближе к реальности”.

Эксперт также заявил, что не имеет значения, какой марки электромобиль, поэтому имеет смысл проверить отечественное производство Evolute. На эту марку полагается скидка 25%, но не более 625 000 рублей. Не исключено, что в список попадут и другие автомобили российского производства, например, гибридный электрический кроссовер “Москвич 3э”.


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