 

Инфляция в 30 странах замедлится в 2022 году

26.02.2023, 12:07, Разное
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По подсчетам РИА Новости, инфляция в прошлом году замедлилась только в 30 странах, причем больше всего пострадала Венесуэла – с 686% до 234%.

Инфляция также снизилась в значительной степени в Судане (где она упала более чем на 230%) и Ливане (где цены упали на 102%). Ангола (-13%) и Куба (-38%) были другими странами с наибольшим замедлением.

Только в Бразилии инфляция замедлилась на 4,8 процентных пункта, и только в США рост цен снизился на 0,6 процентных пункта среди стран G-20.Испания была единственной страной Европейского союза, где инфляция замедлилась (-0,8%), а среди постсоветских стран – Грузия (-4,1%) и Таджикистан (+3,8%).

В феврале агентство объявило, что в Зимбабве зафиксирован самый высокий уровень инфляции в 2022 году. Оно также сообщило, что инфляция в Зимбабве была самой быстрой за весь год и колебалась от 61% до 244%. По ускорению роста цен Шри-Ланка заняла второе место после Аргентины в прошлом году. В первую десятку вошли Турция (+28%) и Венгрия (+17%).Р

ИА Новости провело исследование, используя данные национальных статистических служб 193 стран-членов. Окончательная выборка состояла из 156 стран, которые к середине февраля предоставили данные за 2022 год. Они представляют семь континентов: Азии, Африки к югу от Сахары, Ближнего Востока и Северной Африки.


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