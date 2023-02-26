 

ТАСС: Фигурист Костомаров постепенно выходит из медикаментозного сна

26.02.2023, 11:58, Новости дня
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров постепенно выходит из медикаментозного сна после спазма сосудов головного мозга, его показатели на данное время стабильны, сообщил источник.

Источник отметил, что после проблем со спазмами сосудов мозга Роман постепенно приходит в себя, выходит из медикаментозного сна. По его словам, его показатели стабильны, без ухудшений, но пока выводы делать рано, нужно время, передает ТАСС.

В прошлый четверг директор Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» депздрава Москвы Денис Проценко заявил, что клинико–лабораторные показатели олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова при поступлении в больницу в Коммунарке говорили о минимальном шансе на выживание, но в последние два дня его организм начал восстанавливаться.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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