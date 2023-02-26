 

Глава парламента Константинов: Зеленский может приехать в Крым для подписания капитуляции

26.02.2023, 11:58, Новости дня
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Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский сможет побывать в Крыму только при одном обстоятельстве – на подписание капитуляции украинской стороны.

По его словам, Зеленскому не видать российского полуострова, единственным вариантом посетить его для украинского президента является организация подписания в Крыму капитуляции Украины, передает РИА «Новости».

«По такому случаю даже предоставили бы Зеленскому возможность как в детстве похрустеть песочком на зубах при поедании рапанов», – сказал Константинов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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