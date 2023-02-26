 

В Москве владельцы электромобилей получат право на бесплатную заправку бензином

26.02.2023, 11:33, Разное
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Согласно новому распоряжению мэрии Москвы с марта 2023 года каждый владелец электромобиля получит возможность одной бесплатной заправки бензином марки А-97 на АЗС, участвующих в акции.

Необходимо, чтобы автомобиль стоял на учёте именно в столице. Установлен лимит бесплатной подачи топлива в размере 50 литров.

«В столице каждый пользователь электромобиля может заправить свою машину на городской АЗС бесплатно. За 2022 год в Москве электроавто использовали инфраструктуру около 82 тыс. раз — в 15 раз больше, чем за весь 2021 год», – сообщили в мэрии.

Владельцы электрокаров в Москве с 2020 года освобождены от уплаты транспортного налога, а с 2021 года они могут пользоваться бесплатной парковкой общим сроком до 60 минут в год. Для компаний такси и каршеринга с 2022 года действует двойная субсидия на лизинг электромобилей.

Владельцы АЗС положительно отнеслись к новой льготе. Она позволит привлечь не только новых клиентов для обслуживания, но и увеличить продажи сопутствующих товаров народного потребления в призаправочных торгово-сервисных предприятиях.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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