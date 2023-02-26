Мнение: О преждевременной радости россиян… Петля для Путина уже намылена?

Почти все пишут, что новые санкции #ЕС «не впечатлили». И утверждали их европейцы опять неприлично долго, и согласовать к памятной дате успели в самый последний момент, за пять минут до полуночи, и по масштабам — совсем не тот «мощный удар», который вовсю анонсировался украинскими чиновниками накануне. В общем, Старый Свет уже весь свой арсенал исчерпал, а российская #экономика — не только не «порвана в клочья», но даже вроде бы возвращается к росту.

То есть, «кишка тонка» у западных гиен против русского медведя, так?

Да, это правда: российский ВВП, как уверяет Росстат, «засекретивший» гигантские массивы макроэкономических и финансовых данных, снизился намного скромнее, чем предрекали год назад. Не на 25% и даже не на 10%, а всего лишь на 2,1%, по предварительной информации. И это правда, что остановить российскую военную машину Западу, вопреки собственным громким обещаниям, так и не удалось за последний год. Последствия этой «ошибки планирования» в полной мере продолжает ощущать на себе #Украина, где каждый день гибнут люди и разрушается нормальная #жизнь.

Но значит ли это, что #Россия выстояла и готовится побеждать?

Формально, #санкции ЕС и коллективного Запада распространяются больше на #экспорт в Россию отдельных товаров, чем на #импорт продукции из РФ. То есть, потери для бюджета не выглядят значительными, а ограничения на экспортные поставки смотрятся скорее как мелкая пакость, чем серьёзный удар. Ну, подумаешь, не будет в строительных магазинах РФ испанских или немецких биде — невелика беда! Автопогрузчики, бульдозеры и краны тоже есть, у кого купить.

Но есть вещи по-настоящему серьёзные и опасные. Под блокирующие санкции #США и ЕС попал ряд российских банков, которые раньше не трогали. Это означает резкое сужение возможностей для финансовых операций в долларах и евро с зарубежными странами. Штука в том, что в течение года большое число российских физических и юридических лиц перевели свои валютные операции из крупных кредитных организаций, которые попали под санкции в течение 2022 г., в те финансовые институты, которые не были затронуты рестрикциями. Но теперь добираются и до них. Финансовое окно во внешний мир через доллар и евро становится ещё более узким, от чего пострадают российские импортёры и экспортёры. Особенно те, кто в силу ряда объективных причин используют ключевые западные валюты. А таких немало.

Хуже станет и гражданам. Для них, например, выпущенные в России карты UnionPay могут «превратиться в тыкву». Их владельцам уже вовсю рекомендуется снять наличные средства, если они находятся за границей — об этом оповестили клиентов банки «Санкт-Петербург», «Приморье», МТС-банк, «Уралсиб» и «Зенит». Все они попали под блокирующие санкции США и больше не могут проводить операции в долларах даже через партнёров. Пока в России остаются семь банков, которые выпускают UnionPay с функцией оплаты за границей. Но поскольку новые пакеты санкций будут вводиться и далее ― следующий будет, скорее всего, в начале апреля ― к летнему туристическому сезону россияне могут оказаться без UnionPay.

Но главное — это тренд. Кура на продолжение изоляции России от глобальной экономики, где доминируют западные финансовые институты, подтверждён и усилен. А учитывая, что Запад продолжает играть ключевую роль в мировых финансах и цепочках поставок, игнорировать новые санкции в надежде на посредников в третьих странах и пока незатронутые ограничениями банки дальше нельзя. Скорее всего, транзакции в долларах #США, евро, фунтах и франках продолжат перекрываться через блокирование российских банков или ухода дочек зарубежных банковских холдингов. Посреднические схемы поставок западных товаров через третьи страны также будут под давлением. То есть, России рано или поздно перекроют кислород, отрезав от рынков даже сравнительно нейтральных стран. Которые, в общем, «упираться» не станут, несмотря на все дисконты и поблажки от российских контрагентов: поведение Китая, который на словах отрицает правомочность односторонних западных санкций, но на деле рекомендует компаниям соблюдать эти ограничения, свидетельствует об этом наглядно.

Примерно год уйдёт у Запада на заделывание дыр и затягивание удавки. После чего #Россия будет вынуждена во всём удовлетворять себя сама. Да, возможно, на российский ОПК это не повлияет особо и спецоперацию не остановит. А вот возврат к уровню жизни поздних 1980-х — с берёзовым соком на полупустых полках и напитком из цикория и жёлудей вместо кофе — вполне рабочий сценарий на среднесрочном горизонте.

Но ведь вы же хотели возврата к «великому советскому прошлому», с голым задом и ядрёной бомбой?

Кто готов хлебать эту радость полной ложкой?

Или достаточно того, что соседу — «ещё хуже»?

—