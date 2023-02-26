Глава Омской области Бурков считает, что санкции США бессмысленны

Американские санкции бессмысленны, и только подтверждают правильность того, что делает Россия, сообщил губернатор Омской области Александр Бурков.

Бурков отметил, что после ознакомления с полным списком попавших под санкции, рад был оказаться «в компании достойных и уважаемых людей». Также он сообщил, что для него не понятна роль этих санкций в глазах Запада, передает РИА «Новости».

«Видимо, в их картине мире они должны создавать неудобства и как-то ухудшать состояние дел. Но в реальности все выглядит иначе. Эти санкции абсолютно бессмысленны. Они лишь подтверждают правильность того, что мы делаем – работаем на нужды фронта, решаем задачи импортозамещения, отстаиваем историческую правду и суверенитет страны», – написал глава региона в своем Telegram-канале.

Накануне Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против России, в него попали 1473 физлица и 205 организаций, в том числе в списке значатся глава СПЧ Валерий Фадеев и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, а также Минобороны и Служба внешней разведки.

В ноябре Британия ввела санкции против глав десяти российских регионов, а также нескольких военных комиссаров. Среди тех, кто попал под санкции, оказались губернатор Ростовской области Василий Голубев, губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и главы еще семи регионов.

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