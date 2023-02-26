 

Пентагоном найден враг в бубликах и кексах — мак!

26.02.2023, 10:10, Разное
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Пентагон опасается бубликов с маком! Кто бы мог подумать,  что они могут представлять серьезную угрозу для американских военных?

Тамошние высокопоставленные чиновники забеспокоились, что выпечка с маком может привести к увольнению солдат из армии. Дескать, не пройдут токсикологические тесты — и гуляй Джонни!  А всё потому, что в бубликах с маком и прочих кексах и рогаликах может содержаться достаточное количество опиатов, чтобы их обнаружила программа тестирования на наркотики.

Вот и приказали американским солдатам прекратить есть всё, что с маком, о чем те получили предупреждение от Пентагона. В недавнем письме к военнослужащим Гилберт Сиснерос-младший, замминистра обороны, коему предписано заниматься вопросами персонала и готовности, предупредил, что семена мака могут привести к тому, что солдаты могут не пройти обычные тесты на наркотики, поскольку некоторые сорта мака, используемые в выпечке, могут содержать следы кодеина и морфина.

Если военнослужащие съедят достаточное количество маковых семян, у них может быть обнаружен кодеин в урологическом анализе, а это прямой путь к увольнению из армии. Сиснерос пояснил, что употребление выпечки с маком может вызвать проблемы для «способности Департамента к выявлению незаконного употребления наркотиков».

Американские военные в настоящее время не могут определить разницу между положительным результатом на маковые семена и «незаконным употреблением наркотиков». В результате Сиснерос приказал прекратить употребление продуктов питания, содержащих семена мака. Якобы не навсегда, а лишь до тех пор, пока военные не найдут решение проблемы. Замминистра обороны объявил от избытка осторожности, что в целях защиты военнослужащих, а также целостности программы распознавания наркотиков — кстати, плохо работающей! — требует избегать семян мака:

Настоящим военным ведомствам предписывается уведомить военнослужащих о необходимости воздерживаться от употребления в пищу всех семян мака, в том числе продуктов питания и выпечки, содержащих семена мака».

Это уже не первый случай, когда семена мака становятся проблемным продуктом питания в США.

Беременные женщины тоже сталкивались с ложными обвинениями в употреблении наркотиков, поев перед обычным токсикологическим обследованием выпечки с маком. Это  привело к ложноположительным результатам и заставило социальные службы забирать новорожденных детей у родителей, пока они не докажут свою невиновность.

В 2010 году в штате Пенсильвания служба опеки забрала новорожденного ребенка у родителей на пять дней, когда у матери был обнаружен положительный тест на наркотики после употребления бублика с маком. В результате этого инцидента родители получили $143,00 по иску, поданному против службы опеки за то, что те действовали в соответствии с ложноположительным результатом теста на мак.

Ну а теперь и Пентагон осенило, что с их тестированием на опиаты можно вообще остаться без солдат. Безусловно, проще всего запретить есть бублики с маком, раз на нормальную программу ума не хватает.

Источники информации и фото: dailystar.co.uk,  tass.ru

Ненадежный источник: РИА Fognews


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