 

В Минпросвещения пообещали летом отправить школьниц с цветными волосами в военизированные лагеря, чтобы сделать из них «настоящих мужчин»

26.02.2023, 9:33, Разное
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Министерство просвещения напомнило, что с 2021 года учащимся в государственных школах запрещено красить волосы, использовать пирсинг и любые другие украшения.

Война в УкраинеДля борьбы с этими явлениями решено отправить наиболее злостных нарушителей в летние военизированные лагеря отдыха в качестве наказания.

Решение касается учеников и учениц, учащихися в 5-11 классах. Школам поручено составлять списки таких детей, которые затем будут переданы в ответственные органы для подготовки самих лагерей и транспорта.

– Согласно инструкции, в списки попададут попадут только злостные нарушители – например, школьники с излишне женственными фигурами или школьницы, которые красят волосы в яркие цвета. Летом их отправят на отдых в заведения с физически-патриотическим уклоном, где из них сделают настоящих мужчин, – рассказал источник.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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