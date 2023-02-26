 

Два судна сели на мель в Волго-Каспийском канале

26.02.2023, 9:07, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Судно «Назмехр» получило пробоину при посадке на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК), информирует главк МЧС по региону.

По сообщению ведомства, на 170 км Волго-Каспийского морского судоходного канала (морская часть), сели на мель теплоход «Назмехр» и теплоход «Тиам» (без груза), передает «Интерфакс». Иранский корабль «Назмехр» получил повреждение корпуса, «Тиам» не поврежден.

Ранее следовавший в Иран сухогруз «Раша-1» сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале в Астраханской области.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02.21 / Фельдман: Сегодняшняя сессия Харьковского горсовета “похоронила” все надежды на перезагрузку

14.07.20 / Американец грозил убить пассажиров самолета за отказ признать Иисуса чернокожим

22.07.22 / Во Франции сравнили санкции против России с ошибкой Наполеона

17.11.21 / За четверо суток в результате обстрелов со стороны оккупантов в Донецкой области повреждены 16 домов – прокуратура

18.03.21 / Верховная Рада соберется, чтобы изменить график работы

01.09.20 / Прибалтика решила прекратить покупку электроэнергии у Белоруссии

04.09.20 / Репрессии против белорусских журналистов продолжаются 

19.04.21 / Кулеба предложил ЕС пошаговый план действий для сдерживания Москвы, в том числе – разработать пакет секторальных санкций

03.04.21 / В ДНР завили о 24 случаях нарушения перемирия в Донбассе украинскими силовиками

12.07.22 / Байден направил в Сенат США протоколы о принятии в НАТО Финляндии и Швеции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика