Два судна сели на мель в Волго-Каспийском канале
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Судно «Назмехр» получило пробоину при посадке на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК), информирует главк МЧС по региону.
По сообщению ведомства, на 170 км Волго-Каспийского морского судоходного канала (морская часть), сели на мель теплоход «Назмехр» и теплоход «Тиам» (без груза), передает «Интерфакс». Иранский корабль «Назмехр» получил повреждение корпуса, «Тиам» не поврежден.
Ранее следовавший в Иран сухогруз «Раша-1» сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале в Астраханской области.
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