Источник: Боец Крылов попал в больницу за несколько часов до поединка в UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Никита Крылов попал в больницу с пищевым отравлением за несколько часов до боя в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), сообщил представитель бойца.

Бой Крылова против американца Райана Спэнна должен был возглавить турнир UFC в Лас-Вегасе.

Как сообщил источник ТАСС, у Крылова сильное отравление, которое выразилось в тошноте и высокой температуре. Причину отравления источник не назвал, но добавил, что россиянина сняли с поединка после консультации с врачами.

В активе Крылова 29 побед и 9 поражений.

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