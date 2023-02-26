Источник: Боец Крылов попал в больницу за несколько часов до поединка в UFC
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Никита Крылов попал в больницу с пищевым отравлением за несколько часов до боя в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), сообщил представитель бойца.
Бой Крылова против американца Райана Спэнна должен был возглавить турнир UFC в Лас-Вегасе.
Как сообщил источник ТАСС, у Крылова сильное отравление, которое выразилось в тошноте и высокой температуре. Причину отравления источник не назвал, но добавил, что россиянина сняли с поединка после консультации с врачами.
В активе Крылова 29 побед и 9 поражений.
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