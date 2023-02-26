Маск заявил о том, что считает события 2014 года в Украине государственным переворотом

В 2014 году в Украине произошел государственный переворот, сообщил американский предприниматель Илон Маск.

Маск прокомментировал сообщение в Twitter (соцсеть заблокирована в России), в котором приводилась выдержка из статьи американского политолога Джона Миршаймера. Миршаймер считает, что незаконное свержение демократически избранного президента Украины оказалось «последней каплей» для главы российского государства Владимира Путина. Маск заявил, что «выборы, возможно, были сомнительными, но нет сомнений в том, что действительно произошел переворот», передает РИА «Новости».

Напомним, советник офиса президент Украины Михаил Подоляк утверждает, что Маск намеренно снижает популярность официальных страниц представителей украинских властей в соцсети.

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