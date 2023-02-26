Продвижение российских войск создало угрозу для обороны ВСУ в Марьинке

Российские войска создают угрозу для обороны вооруженных сил Украины на юго-западной окраине Марьинки, сообщают информационные агентства.

Российские подразделения значительно продвинулись на марьинском направлении, передает РИА «Новости».

Опубликована видеозапись штурма одного из украинских опорных пунктов. Из четырех защитников сопротивление оказал только наемник из Грузии – трое остальных украинских военных сдались, как только он получил смертельное ранение. Помочь ему украинские военные не пытались.

На прошлой неделе врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские войска усилили свои позиции в Марьинке. По его словам, в городе очень серьезные укрепления, которые возводились не один год, но Марьинка будет освобождена в обозримом будущем.

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