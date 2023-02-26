 

Дельфины помогают людям рыбачить: удивительное видео из Бразилии

26.02.2023, 6:43, Разное
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На ютуб-канале IFLScience появилось удивительное видео, снятое на восточном побережье солнечной Бразилии. На нем можно увидеть, как рыбаки и дельфины объединились ради взаимовыгодного улова.

Морские млекопитающие подгоняют к побережью мигрирующую у берегов кефаль и позволяют людям поймать рыб. Дельфины же получают часть улова, подплывая прямо к сетям. Таким образом животные избавляют себя от поисков пропитания в открытой воде. Местные нисколько не расстраиваются, что дельфины забирают часть кефалей себе.


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