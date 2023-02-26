L’Orient-Le Jour сообщила о требовании Саудовской Аравии к Сирии прекратить долгосрочное сотрудничество с Ираном

Саудовская Аравия по неофициальным каналам передала Дамаску список требований для нормализации отношений, сообщают арабские дипломатические источники.

Саудовская Аравия требует ужесточить пограничный контроль, чтобы помешать контрабанде наркотиков. Проиранские формирования должны покинуть южные районы Сирии на границе с Иорданией. Также от Дамаска требуют отказаться от долгосрочного сотрудничества с Ираном. Кроме того, Саудовская Аравия добивается гарантий «возвращения беженцев в специальные зоны, которые будут находиться под арабским и международным контролем».

Саудовская Аравия хочет, чтобы Дамаск начал «серьезный диалог с оппозицией» и воспринимал оппозицию как «партнера» – предполагается, что первым шагом станет «освобождение политических заключенных», передает ТАСС со ссылкой на L’Orient-Le Jour.

L’Orient-Le Jour пишет, что глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд на Мюнхенской конференции по безопасности не стал говорить о дате возможного визита в Сирию, но подтвердил, что в какой-то момент диалог с Дамаском будет необходим.

Весной 2021 года официальная делегация Сирии впервые за 10 лет посетила Эр-Рияд, а делегация из Саудовской Аравии встретилась с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске.

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