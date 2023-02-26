 

Богданов сообщил о попытках США и их союзников сорвать саммит РФ – Африка в Петербурге

26.02.2023, 6:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

США и их союзники проводят «беспрецедентную кампанию», пытаясь добиться изоляции России; в частности, хотят сорвать проведение в Санкт-Петербурге саммита Россия – Африка, сообщил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов.

Богданов заявил, что США пытаются добиться «политической и экономической изоляции России». Так, после начала специальной военной операции в Украине давление Запада на страны Африки усилилось – им угрожают санкциями, прекращением финансовой и гуманитарной помощи, передает ТАСС.

По словам Богданова, США активно вбрасывают обвинения против РФ «в грядущем голоде», повышении цен на топливо, зерно и удобрения, которые должны привести к обострению социально-экономических проблем в Африке.

Богданов заявил, что дипломатия РФ традиционно «учитывает все возможные внешние факторы», защищает «собственную повестку». Первостепенное значение для российской дипломатии имеют «государственные интересы РФ и ее друзей». Москва не собирается менять этот курс и поддерживает «принцип свободного выбора пути развития суверенных стран».

Саммит должен состояться в июле. Москва получает «подтверждения участия в предстоящей встрече на высшем уровне от лидеров государств континента», что свидетельствует о «поддержке со стороны значительного блока стран» Африки, сказал он.

Напомним, Богданов заявил, что весьма высока угроза подстрекательства странами Запада вооруженных группировок к свержению действующих властей в ряде государств Африки.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05.21 / Зеленский представил символ праздника 30-летия независимости Украины

30.04.22 / McDonalds не исключил возможный ребрендинг при возвращении в Россию

24.06.21 / Представители прокуратуры в суде по делу MH17 обвинили адвокатов Пулатова в затягивании процесса

06.01.22 / Родственница рэпера Face заявила, что артиста вынудили покинуть РФ. Ранее он говорил о давлении

10.03.21 / Видео: Русофобы Сербии доказали правоту Достоевского

17.05.21 / Умерла еще одна пассажирка автобуса, попавшего в марте в ДТП в Польше

18.08.20 / Пациент, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную железу, умер

29.03.21 / Люди, не имеющие отношения к Харькову, хотят обогащаться на городе – Добкин

20.02.21 / Ростехнадзор создал комиссию для расследования причин обрушения цеха в Норильске

12.11.20 / Лавров заявил, что Москва уже ввела санкции против ЕС в связи с делом Навального

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика