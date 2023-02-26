 

Постпредство России указало на попытку ЕС оказать давление на торговые связи с третьими странами

26.02.2023, 6:15, Новости дня
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Евросоюз впервые включил в санкционный пакет запрет на транзит ряда товаров через российскую территорию, сообщило постпредство РФ при ЕС.

Постпредство пояснило, что ЕС пытается оказать давление на торговые связи РФ и третьих стран, угрожая не столько самой России, сколько международной торговле. Отмечается, что ЕС хочет возвести барьеры на «формировавшихся годами наиболее оптимальных маршрутах доставки товаров», передает ТАСС.

Также постпредство указало, что санкции приняты без одобрения СБ ООН, а «потому нелегитимны». ЕС должен понимать это, следовательно, «все его слова о своей приверженности Уставу ООН – пустой звук». Кроме того, постпредство раскритиковало ограничения деятельности российских СМИ, которое не только нарушает Международный пакт о гражданских и политических правах и Хартию ЕС об основных правах, но и ущемляет права самих европейцев на получение «альтернативной точки зрения».

Напомним, Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против России. В него включены 205 организаций и 1473 человека.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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