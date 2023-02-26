 

Замглавы МИДа Богданов не исключил попыток Запада спровоцировать свержение власти в ряде стран Африки

26.02.2023, 4:53, Новости дня
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Весьма высока угроза подстрекательства странами Запада вооруженных группировок к свержению действующих властей в ряде государств Африки, сообщил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов.

В частности, Франция уже долгое время пытается избавиться от «неугодного переходного правительства Мали», которое в мае сообщало о предотвращенной попытке госпереворота, предпринятой «при поддержке одного из западных государств», передает ТАСС.

В адрес вооруженных сил Мали и российских инструкторов звучат бездоказательные обвинения в нарушении международного гуманитарного права и прав человека, а в воздушное пространство Мали вторгаются шпионские БПЛА, которые собирают информацию для передачи вооруженным бандформированиям, рассказал Богданов.

В ЦАР Франция блокирует ввоз «различных видов топлива, что негативно сказывается на социально-экономическом положении» африканской страны. Поступает информация, что незаконные вооруженные формирования, которые действуют в ЦАР, пользуются помощью «бывших колониальных хозяев».

Как сообщил Богданов, у границы с Суданом «среди боевиков впервые были замечены европейцы, которые, как полагают в ЦАР, могут являться западными инструкторами либо наемниками».

Напомним, страны Африки отклонили требования объявить бойкот России. Напротив, Москве удалось закрепиться в тех странах, которые традиционно считались зоной влияния Франции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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