Прилетевший на замену «Союзу МС-22» корабль «Союз МС-23» пристыковался к МКС

К МКС пристыковался космический корабль «Союз МС-23», который вместо «Союза МС-22» вернет на Землю космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио после их рекордной экспедиции, сообщают информационные агентства.

Корабль в автоматическом режиме пристыковался к малому исследовательскому модулю «Поиск», стыковку контролировали Центр управления полетами и космонавты на борту МКС, передает ТАСС.

Прокопьев, Петелин и Рубио должны вернуться на Землю на новом корабле 27 сентября. «Союз МС-23» пробудет на орбите 215 суток, а их экспедиция суммарно продлится более 370 суток и станет рекордной в истории МКС, передает РИА «Новости».

Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-23» в беспилотном режиме стартовала с площадки № 31 (комплекс «Восток») космодрома Байконур 24 февраля.

Корабль «Союз МС-23» прилетел на замену предыдущему «Союзу МС-22», у которого в декабре разгерметизировалась система терморегулирования. «Союз МС-22» спустят на Землю без экипажа. Прокопьев, Петелин и Рубио прибыли на МКС в сентябре.

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