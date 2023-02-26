Глава минкульта Украины Ткаченко объявил о решении Киева инициировать проведение «информационного Рамштайна»

Киев инициирует проведение «информационного Рамштайна» и уверен в том, что ЕС поддержит «украинскую информационную борьбу», сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Ткаченко выразил надежду, что вскоре ЕС объявит о проведении «информационного Рамштайна». Украина ожидает «дискуссию на уровне экспертов, а потом – на уровне министров», передает РИА «Новости».

Напомним, на немецкой базе «Рамштайн» государства НАТО и их союзники устраивают встречи контактной группы по поддержке Украины. В феврале состоялась девятая такая встреча. На переговорах участники обсуждают поставки Украине вооружений.

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