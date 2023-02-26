Мнение: О текущем

Уважаемые коллеги, я думаю, вы заметили, что моих текстов в Живом журнале стало очень мало. Увы, но это уже неизбежно, формат ЖЖ меня перестал устраивать достаточно давно, и Телеграм стал наиболее приемлемой для меня площадкой. И по интерфейсу, и по имеющимся там возможностям.

Так как я всегда был и остаюсь в личном качестве, то полноценно вести сразу несколько ресурсов я не могу. Поэтому, к сожалению, постепенно здесь всё закончится естественным образом.

Я понимаю, что ко мне на страницу приходят не только ради моих текстов, но и для какого-то общения, и мне жаль, что я его таким образом постепенно прерываю, но в данном случае это становится неизбежным злом.

Какие-то тексты я, конечно, буду копировать сюда из Телеграма, но по возможности и далеко не все.

Это еще не окончательное прощание, но прошу понять правильно — когда-нибудь заканчивается всё. Постепенно завершается и мое присутствие в Живом журнале. Если кому-то важно продолжать меня читать, в Телеграме есть два моих канала. Текущий канал https://t.me/anatoly_nesmiyan и канал, на котором я публикую объемные тексты-лонгриды https://t.me/a_nesmijan_longread. Если для кого-то будет важно читать меня, то можно продолжать это на этих двух каналах. В канале для лонгридов есть комментарии, они модерируются, но в основном от спама и совсем невменяемых комментариев. В текущем канале комментариев нет, но есть закрытая группа.

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