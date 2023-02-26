 

Республиканец Рамасвами заявил об угрозе истощения военных ресурсов Запада из-за поддержки Украины

26.02.2023, 3:30, Новости дня
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Китай хочет продолжения конфликта на Украине, чтобы истощить военный потенциал Запада перед китайским вторжением на Тайвань, сообщил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами.

Рамасвами призвал в Twitter (соцсеть заблокирована в России) «сосредоточиться на Китае». По его словам, план Пекина работает – США полагают, что «выглядят сильнее, помогая Украине», но «на самом деле становятся слабее против Китая».

Напомним, Рамасвами – американский предприниматель с индийскими корнями, республиканец. Он выдвинул свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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