Республиканец Рамасвами заявил об угрозе истощения военных ресурсов Запада из-за поддержки Украины

Китай хочет продолжения конфликта на Украине, чтобы истощить военный потенциал Запада перед китайским вторжением на Тайвань, сообщил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами.

Рамасвами призвал в Twitter (соцсеть заблокирована в России) «сосредоточиться на Китае». По его словам, план Пекина работает – США полагают, что «выглядят сильнее, помогая Украине», но «на самом деле становятся слабее против Китая».

Напомним, Рамасвами – американский предприниматель с индийскими корнями, республиканец. Он выдвинул свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году.

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