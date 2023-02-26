 

Зеленский продемонстрировал комнату, в которой он якобы живет с начала российской спецоперации

26.02.2023, 3:30, Новости дня
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Глава украинского государства Владимир Зеленский показал расположенное в здании офиса президента Украины помещение, в котором, по словам самого президента, он живет уже год.

«Тут я живу уже год…это мой дом», – приводит слова Зеленского «Звезда» со ссылкой на украинские СМИ. Указывается, что окна закрыты плотными шторами, в комнате установлены телевизор, зеркало с подсветкой, умывальник, небольшая одноместная кровать, парикмахерская мойка, шкаф, сундук с вещами.

«В числе первых зритель обращает внимание на белые кроссовки американской спортивной фирмы», – передает РЕН ТВ.

В феврале журналист британского издания Times выпустил материал, в котором рассказал о порядках и обстановке в бункере Зеленского и в его офисе на Банковой.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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