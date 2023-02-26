 

Полянский рассказал о «выкручивании рук» Западом странам ГА ООН при голосовании по антироссийской резолюции

26.02.2023, 3:30, Новости дня
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Представители развивающихся стран попросили Россию не обижаться на голосование по антироссийской резолюции ГА ООН, так как Запад «выкручивал им руки», сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский указал в Telegram, что для принятия резолюции документ пришлось «скруглить и выхолостить до размытых банальностей», из него даже «выпала пресловутая мирная инициатива Зеленского».

При этом для достижения целей союзники Украины использовали «ковбойские» методы – «коллеги по ООН из развивающихся стран наперебой жаловались на западников «за глаза», просили войти в положение», сообщил он.

Так, для «ушатывания» тех, кто оказывал наибольшее сопротивление, заседание прервали почти за 40 минут до обеденного перерыва, оно возобновилось через два часа, рассказал Полянский. По его словам, «за это время, по нашим подсчетам, было выкручено почти 30 пар рук». «Осадочек неприятный остался у всех… поэтому данный продукт тоже особо не попиаришь!» – говорится в сообщении.

Кроме того, Полянский заявил, что страны третьего мира разозлило «беспардонное решение мальтийского председательства о том, чтобы Кулеба безо всяких на то оснований говорил перед членами СБ». По его словам, Запад таким образом продемонстрировал, что «в лучших колонизаторских традициях ни в грош не ставит» страны третьего мира.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН приняла к годовщине специальной военной операции антироссийскую резолюцию по Украине. Как указывал постпред РФ при ООН Василий Небензя, Западу стало сложнее мобилизовывать страны в поддержку «крестового похода против России» и пришлось выхолостить документ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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