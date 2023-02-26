Мнение: Человек эпохи Тарантино



С Кэмерон Диаз и еще какими-то актрисами

В деле голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна вдруг, почему-то именно сейчас выяснилось, что он «грязная похотливая свинья» и перетрахал практически весь цвет Голливуда – кучу кинодив, суперзвезд и оскаровских номинанток. Очевидно, что список его жертв, нынче прорвавшийся в прессу, далеко не полный (какие-то актрисы просто не горят желанием рассказывать «как меня изнасиловали», другие связаны мировыми соглашениями с Вайнштейном (он, пишут платил отступные по 80-150 тыс. долл. – что, как ни крути, немало за секс в гостиничном номере).

Вообще, в этой истории больше всего потрясает именно список фильмов, спродюсированных Вайнштейном: это ведь не просто список его кинематографических достижений – это еще и список, можно сказать, достижений мирового кинематографа за последние 20 лет! Во всяком случае, если судить по собранным регалиям, тем же «Оскарам».

К примеру, именно Вайнштейн был продюсером практически всех фильмов Тарантино – «Криминальное чтиво», «Убить Билла», «Джанго освобожденный», «Омерзительная восьмерка» (а, Реал Лав – тоже Вайнштейн!). Он же – Вайнштейн! – был продюсером «Властелина колец» (!!) Смотрю дальше список по Вики – блин, да это все оскаровские лауреаты, «лучшие фильмы года»! Перечислю просто то, что знаю, что вызывает ассоциации:

«Постовой на перекрестке» (1995) – да, с Николсоном, очень хвалили в тот год.

«Английский пациент» (1995, помню – с десяток Оскаров за все, от режиссуры до звуковых эффектов),

«Крик» (хе-хе, это не «Оскар», конечно, но это фильм – законодатель мод в жанре ужастиков),

«Умница Уилл Хантинг» (блестящий фильм, один из моих любимых! И, кстати, именно продюсерская удача на 90% – Вайнштейн взял сценарий от двух совершенно неизвестных тогда парней – Аффлека и Метта Деймона, дал им карт-бланш – и получился «Оскар»!),

«Влюбленный Шекспир» (1998) – ну, фильм года однозначно. 13 номинаций на Оскар, 7 статуэток получено, в том числе и Гвинет Пелтроу за лучшую женскую. Пелтроу – одна из фигуранток нынешнего скандала, рассказала, что Харви пару раз ее понасиловал в своем гостиничном номере.

«Правила виноделов» (1999) – да, смотрел, не очень понравился, очень уж медитативный. Но – 7 номинаций на Оскар, две статуэтки получил.

«Властелин колец. Братство кольца» и «Властелин колец. Две крепости» – ну, что об этом говорить? Я больше люблю это смотреть в переводе Гоблина, но все равно – грандиозная вещь со всех точек зрения, в том числе и с точки зрения собранных наград.

«Убить Билла» – фильм не очень, на мой вкус, но – Тарантино!

«Город грехов» – вещица крайне любопытная, с Брюсом Уиллисом и еще кучей звезд, мне понравилось, хотя для многих фильм показался чересчур авангардным по картинке.

«Авиатор» – пожалте, одна из лучших ролей Ди Каприо! Режиссер – Мартин Скорсезе. Вайнштейн задействовал всех. Сейчас глянул – да, номинация на 11 «Оскаров», получил 5.

«Зак и Мири снимают порно» – не очень известный, но блестящий фильм! Порно там как раз практически нет, но комедия чудесная.

«Бесславные ублюдки» (2009) – ну да, Вайнштейн, получается, просто штатный продюсер Тарантино, тот снимал у него ВСЕ свои фильмы! Что ж теперь-то – Тарантино из кино уйдет?

«Король говорит!» (2010) – опять полная победа везде и во всем. Собрал вообще все мыслимые награды за тот год, даром что сейчас этот фильм никто не помнит. Только по Оскарам – получил «Лучший фильм года», «Лучшая режиссура» «Лучший сценарий» и «Лучшая мужская роль». А? Каково? А ведь именно продюсер – тот человек, кто находит сценарий, подбирает режиссера и оплачивает актеров!

«Мой парень псих» – прямо хочу уже посмотреть. Там тоже поимела «Оскара» жертва Вайнштейновых домогательств – Лоуренс. На мой взгляд, никакая актриса, по «Голодным играм» это хорошо видно. Но Вайнштейн и ей добыл «Оскара»!

«Омерзительная восьмерка» Тарантино (2015). Величественная вещь, я проникся.

А вот за 16-17 гг. у Вайштейна уже какие-то малоизвестные фильмы в списке. Выдохся старик (ему уже 65)? Может, поэтому его и списали таким вот довольно шумным способом? Стая придумала, как отправить в отставку постаревшего Акелу?

Судя по описаниям, модус операнди у Вайнштейна был стандартный: будущая оскароносица, а по факту старлетка приглашается в его номер «на собеседование», и там после непродолжительной беседы продюсер предлагает сделать ему массаж, который переходит в принуждение к оральному или обычному сексу. И при этом большинство высказавшихся актрис говорит о конфузах, случившихся между ними и Харви в 90-х – начале 2000-х, то есть во времена его наивысшего расцвета, когда его фильмы один за другим собирали урожай «Оскаров» и били рекорды в прокате.

Вот вопрос: неужели это взаимосвязано? Ведь Вайнштейн, по всем признакам – это не просто уродливый помешанный на сексе павиан (каким он кажется на всех фотографиях); это один из столпов Голливуда, реально один из тех, на которых, собственно, слава голливудского кинематографа и держится. Причем, что еще можно отметить – это не продюсер блокбастеров, снятых по комиксам, в коих главная нагрузка падает на спецэффекты и экшн, скорее, наоборот: он флагман именно того Голливуда, который ценят зрители с каким-никаким образовательным уровнем, НЕ подростки. Ценители искусства, другими словами, или даже «интеллектуального кинематографа» (но ни в коем случае не артхауса, конечно).

Собственно, в чем талант Вайнштейна-продюсера? Он, по сути, всю свою карьеру умудрялся делать «коммерческий артхаус» – то есть фильмы от УМНЫХ режиссеров, которые при этом любит в том числе и массовый зритель. Это своего рода феномен, уникум (скажем, в нашем кино таких нет в принципе). Это предприниматель «от бога», но с принципами: если глянуть на список его картин и режиссеров – видно, что Вайнштейну было не все равно, что снимать, и «заработать бабла как можно больше» не было его главной или, во всяком случае, единственной целью как профессионала. Вот что удивительно! Эта горилла, очевидно – одновременно и довольно тонкий человек.

И вот его у нас на глазах показательно уничтожили. Кампанией «признаний» в прессе. Хотя ясно (даже по описаниям самих сцен «изнасилований»), что доказательств в юридическом смысле никаких нет: в номере они были одни, «ее слова против его слов», заявлений в полицию не поступало, никаких анализов ДНК, соответственно, за давностью тоже не сделаешь. То есть по форме то, что случилось – чистая кампания диффамации. Но возразить Вайнштейн ничего не смог, ушел со всех постов и сейчас кается – то есть его РЕПУТАЦИЯ, очевидно, была всем известна и его «сдали».

Но почему именно сейчас? Почему актрисы массово рассказывают, как их насиловал Вайштейн в 90е, именно в год столетия Великого Октября? Какая тут связь? Черт его знает. Очень все похоже на организованную кампанию. Поэтому, даже если хочется поверить в запоздалое торжество политкорректности, все же дьявол нашептывает – старика, потерявшего хватку, таким образом просто списали.

Несколько неприятных вопросов все же гложут в связи с этим скандалом: первый – если бы Вайнштейн трахал не актрис, а актеров – он бы, скорее всего, был бы в полной безопасности, так как в этом случае обнародование деталей его взаимоотношений с партнерами походило бы на преследование сексуальных меньшинств, что табу. Старика таким образом подвела его слишком традиционная ориентация.

И второй вопрос более философский и еще более неприятный: Вайнштейн, как мы теперь скорее всего знаем, был таким похотливым сексуальным хищником с самого начала, с 90-х (см. признания той же Роуз Макгоуэн). Если бы сегодняшний скандал случился – во всем его масштабе – уже тогда, и Вайнштейна ТОГДА (а не сейчас) выгнали бы из Голливуда с волчьим билетом – мы бы, по всей видимости, лишились и «Властелина колец», и «Криминального чтива», и «Король говорит!», и «Умницы Уилла Хантинга»… Зато девушки-старлетки (не факт, что они стали бы голливудскими звездами) Гвинет Пелтроу, Роуз Макгоуен, Дженнифер Лоуренс и другие сохранили бы свою девичью честь и высокие идеалы.

Стоило бы отсутствие в культурном багаже человечества «Криминального чтива» такой цены? Воистину дьявольская дилемма (2017).

Мой текст 2017 года. А сегодня выяснилось, что Вайнштейну “накинули” еще 16 лет – то есть чтобы он точно “сдох в тюрьме”. Как я сказал и на стриме, такая зверская кровожадность все ж очень и очень похожа уже не на правосудие, а на мафиозную расправу.

Любопытно отметить, что на деньги Вайнштейна были сняты почти все (!) фильмы Тарантино, однако Квентин в связи с сексуальными обвинениями Вайнштейна не фигурирует нигде и ни в каком качестве. Как такое может быть, неизвестно.